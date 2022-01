Sassoli e Burzi: un minuto di silenzio in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale del Piemonte, riunito da remoto, ha osservato questa mattina un minuto di silenzio in segno di cordoglio per l'improvvisa morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, e per la morte dell'ex consigliere regionale Angelo Burzi, avvenuta la vigilia di Natale. "Esprimo il cordoglio dei Piemontesi - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - per la morte di David Sassoli e anche per scomparsa dell'ex consigliere regionale Angelo Burzi, persona appassionata e politico di rango". Allasia ha ricordato che Burzi fu eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 1995 e vi rimase fino al 2015, ricoprendo anche la carica di assessore al Bilancio. A lui, ha annunciato, sarà dedicata anche una commemorazione in Aula con i famigliari quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno.