Covid: Ires, erogate 195 mila garanzie a imprese Piemonte

Sul fronte misure di sostegno previste nella prima fase della pandemia le imprese continuano a fare ricorso ai finanziamenti del Fondo di Garanzia Covid: in Piemonte al 10 gennaio state erogate circa 195 mila garanzie, pari al 7,6% del volume nazionale, di cui il 44% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il 56% per importi maggiori. La garanzia media piemontese sotto i 30.000 euro ammonta a 19.238 euro, contro i 19.476 a livello nazionale. L'importo medio maggiore si registra in provincia di Cuneo (19.774) seguito da Novara (19.486). Lo rileva il Report di Ires. La cassa integrazione, se confrontata ai primi undici mesi del 2020, è scesa del 44%: la provincia in cui si è registrata la maggior flessione è quella di Cuneo. Risulta prevalente il ricorso alla cig per gli operai. Il ricorso al Fondo di Solidarietà a novembre 2021 ammonta a quasi 1,8 milioni di euro. Nel 2021 si sono registrati 80.738 avviamenti in più rispetto al 2020, ma ben 157.894 avviamenti in meno rispetto al 2019. Il bilancio delle prime due settimane del 2022 fa registrare un saldo positivo (+6.533) rispetto al 20221, ma negativo rispetto a 2020 e 2019.