Peste suina: Piemonte a governo, servono con urgenza ristori

"Servono con urgenza ristori per tutti i comparti danneggiati" dalle conseguenze della peste suina e dai provvedimenti per fronteggiarla. Lo scrivono il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, in una lettera inviata nelle scorse ore al premier Mario Draghi e al ministro per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Il rilevamento di alcuni casi di peste suina africana ha imposto il divieto in 78 comuni piemontesi della provincia di Alessandria dell'attività venatoria, della raccolta di funghi e tartufi, della pesca, del trekking e del mountain biking, oltre che di tutte le attività che possono cagionare la trasmissione del virus. "Tali divieti comporteranno un notevole danno economico alla zona interessata, soprattutto alle centinaia di aziende agricole", scrivono il governatore Cirio e l'assessore Protopapa nella lettera. Di qui la richiesta di "idonei strumenti di sostegno economico".