Eurovision porta la musica nei quartieri torinesi

L'Eurovision Song Contest porta la musica nei quartieri torinesi. In occasione della manifestazione canora le strade della Circoscrizione 2, nei quartieri Santa Rita, Mirafiori Nord e Mirafiori Sud, si animeranno infatti con uno Street Music Festival con gruppi e band di giovani artisti emergenti under 35. Un evento che intende lasciare un'eredità tangibile sul territorio, per questo sarà seguito da contest che porterà la prossima primavera alla prima edizione di una competizione musicale cittadino dedicata ai giovani. Il Festival è in programma dal 10 al 13 maggio e ogni luogo scelto sarà abbinato a un genere musicale, come la via del Jazz, del Rock, del Pop, del Rap. A fare da corollario una serie di altri eventi, fra i quali Dinner & Jazz, cena a suon di musica alla Locanda nel Parco il Bside Festival, il Mirafiori Music Tour, un itinerario musicale nel Parco Colonnetti e nel quartiere in bicicletta e altri appuntamenti dedicati a temi importanti come la violenza e l'odio sul web.