Riso: Protopapa, con patto nuova gestione idrica

"Oggi perfezioniamo una collaborazione per un'area che rappresenta un unicum, in cui il denominatore comune è il riso". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa durante la sottoscrizione del protocollo per la coltivazione del riso, che prevede strategie comuni per combattere la siccità, per la gestione dell'acqua, per l'innovazione e la sostenibilità ambientale. "La Pac 2020-2027 - ha aggiunto Protopapa - ha stimolato questo momento: il protocollo è un punto di riferimento per future iniziative di difesa del territorio. Oggi affrontiamo il tema della scarsità di acqua, che desta sempre più preoccupazione anche tra le istituzioni. Con il patto vogliamo promuovere una gestione idrica tramite proposte concrete, e con la firma di oggi diamo un segnale e dimostrazione della volonta' di raggiungere importanti risultati: questo protocollo ce lo permetterà".