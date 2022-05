Assalto a Confindustria: Napoli (Azione), è ora Askatasuna paghi

"Era ora che Askatasuna pagasse il prezzo dei suoi ripetuti comportamenti illegali. Gli arresti di oggi dimostrano come le proteste violente che ci sono in Val di Susa provengano da elementi esterni al territorio e non dalla popolazione locale". Lo afferma il parlamentare di Azione, Osvaldo Napoli, secondo cui "le forze dell'ordine hanno avuto almeno in questa occasione il giusto riconoscimento al loro comportamento corretto. Centinaia di uomini e donne che, anziché essere impiegati sul territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini sono costretti a presidiare un cantiere voluto dallo Stato". "Mi auguro che i sindaci, a cui sono vicino, capiscano che sfilare con la fascia tricolore insieme a questi personaggi non fa bene alle istituzioni".