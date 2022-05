Open Fiber: Piemonte accelera, altri 7 comuni connessi

Il Piemonte accellera con la fibra ftth di Open Fiber, che raggiunge altri sette comuni dell'area metropolitana di Torino. Sono oltre 10.300 le unità immobiliari che possono usufruirne ad Ala di Stura, Baldissero Torinese, Cantoira, Mezzenile, San Secondo di Pinerolo e Viù, dove sono stati realizzati 92 chilometri di nuova rete. Sono oltre 7 mila i comuni di tutta Italia interessati dal piano di Open Fiber, che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 8,5 milioni di abitazioni. "Lo sviluppo della banda ultra larga è fondamentale per l'innovazione tecnologica e l'incremento economico del territorio soprattutto a sostegno del mondo imprenditoriale, ma anche dei singoli cittadini - osserva l'assessore regionale all'Innovazione, Matteo Marnati -. La Regione prosegue, quindi, nel solco dell'innovazione e della digitalizzazione del territorio per rendere sempre più semplici e fruibili i servizi che la Pubblica Amministrazione dà ad aziende e cittadini piemontesi".