Comunali: Orio Canavese, esclusa lista Fiamma Tricolore

Non ci sarà la lista della Fiamma Tricolore in corsa per le elezioni amministrative di Orio Canavese del 12 giugno. L'ha esclusa la sottocommissione elettorale di Strambino. Il partito ha deciso di non ricorrere al Tar: "Scelta - spiega Giuseppe Onnis, a nome della segreteria regionale - che è stata fatta nel rispetto degli abitanti di Orio Canavese allo scopo di non creare disagio e turbare il regolare svolgimento delle elezioni comunali". Saranno quindi solo due le liste in corsa per il rinnovo del Consiglio comunale di Orio Canavese, Lega e la civica Insieme per Orio.