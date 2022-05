Covid: in Piemonte 1.189 nuovi casi, -28 ricoverati

Sono 1.189 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività dell'8,1% rispetto ai 14.667 tamponi processati. Negli ospedali -29 ricoverati nei reparti ordinari, dove in totale ora i pazienti sono 370, in terapia intensiva +1, con dato complessivo a 17. Quattro i decessi.