La Reggia di Venaria fa scuola di paesaggio

La Reggia di Venaria Reale (Torino) sarà protagonista della prima edizione della summer school "Il Paesaggio: 100 anni di strategie di tutela e valorizzazione", organizzata dal dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell'Università di Torino (Disafa) in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e il dipartimento Interateneo di Scienze, Politiche e Progetto del territorio del Politecnico di Torino (Dist). La Summer School - organizzata presso l'Aula Paggi della Reggia di Venaria dal 29 agosto al 2 settembre 2022 - propone una disamina, a 100 anni dalla Legge di Benedetto Croce sulla tutela del paesaggio, delle varie tappe e delle strategie future per la valorizzazione dei paesaggi urbani e rurali storici. Le lezioni frontali saranno articolate in 5 sessioni: La complessità del paesaggio; Un caso esemplare: La Venaria Reale; Lo studio del paesaggio; La partecipazione; La valorizzazione. Scadenza per le iscrizioni: 3 luglio 2022. L'evento è stato presentato in questi giorni dai rappresentanti del Disafa (direttore, Carlo Grignani), del Dist (Elena Gianasso per il direttore Andrea Bocco) e del Consorzio (Direttore, Guido Curto), i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore della Summer School (Direttore, Marco Devecchi).