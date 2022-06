Siccità: aperto tavolo permanente nell'Alessandrino

Per gestire le eventuali emergenze causate dalla siccità sul territorio, nell'Alessandrino è stato aperto presso l'Egato6 (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 6 Alessandrino) un tavolo permanente con i gestori del Sistema idrico integrato, che sarà mano a mano allargato anche agli enti locali interessati. "Il monitoraggio giornaliero e costante delle risorse - viene fatto sapere - permette di intraprendere, in modo efficace e tempestivo, ogni provvedimento di competenza. Si adottano, così, tutte le misure necessarie per scongiurare una possibile crisi idrica o a ridurne gli effetti di disagio per gli utenti, garantendo - compatibilmente con la situazione contingente - un adeguato approvvigionamento e la continuità del servizio. Si ricorrerà, in caso di emergenza, ad un'azione coordinata, in un'ottica di mutuo soccorso, come previsto dal Piano delle interruzioni del Servizio e di gestione delle emergenze nell'ATO6. "Considerata la situazione meteoclimatica e lo stato delle risorse disponibili' - sottolinea Enrico Bussalino, presidente Egato6 - si chiede alla cittadinanza di utilizzare l'acqua potabile in modo razionale e parsimonioso, evitando sprechi e usi non strettamente necessari. Agli organi di vigilanza l'invito a intensificare i controlli sulle disposizioni delle ordinanze emesse dai sindaci in materia".