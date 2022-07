Elezioni: Grimaldi (Luv), prima i contenuti, poi i candidati

Nessuna rosa di nomi di candidati per il momento trapela da Sinistra Italiana per quanto riguarda Torino e il Piemonte, anche se quello di Marco Grimaldi, secondo i rumor, ci sarebbe. In ogni caso maggiori chiarimenti potrebbero uscire dopo la segreteria nazionale di oggi e l'assemblea nazionale di domani pomeriggio. Per il momento dall'ex segretario regionale di Si e capogruppo nel consiglio regionale di Liberi Uguali Verdi, alla vigilia di una riunione di segreteria, oggi, e un'assemblea, domani, da dove potrebbero arrivare indicazioni sulle candidature, si parla di contenuti dell'Alleanza Verdi e Sinistra. In agenda il salario minimo, il matrimonio egualitario e la transizione all'elettrico, tra i vari punti che toccano anche scuola e lavoro "Abbiamo bisogno di una proposta politica chiara, coraggiosa e alternativa alla pericolosa destra nazionalista, classista e negazionista - dice Grimaldi - Meloni premier, Salvini vice premier ministro degli Interni e Berlusconi Presidente del Senato". "Per fermare il Governo dei nostri peggiori incubi, bisogna svegliarsi, non possiamo avere paura di stare insieme a persone diverse da noi e tantomeno avere paura di dire cose più radicali. Altro che agenda Draghi", concludono da Si.