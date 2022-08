Incidente sul lavoro, 55enne ferito da cancello a Settimo

E' stato ricoverato all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, il titolare di un'azienda di Costigliole Saluzzo (Cuneo) rimasto ferito, ieri mattina, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nel piazzale dello stabilimento della Carioca di via Verga a Settimo Torinese. L'uomo, un italiano di 55 anni, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è stato travolto dal cancello all'ingresso dell'azienda mentre ne stava sostituendo le guide. Soccorso dal personale medico è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso.