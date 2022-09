Artigiani e sindacati, nasce Osservatorio trasporto piemontese

Nasce l'Osservatorio Trasporto Regionale. Lo prevede il nuovo accordo firmato a livello regionale da Confartigianato Imprese Piemonte Trasporti, Cna Fita Piemonte, Casartigiani Piemonte, Filt Cgil e Fit Cisl. Il documento parte dalla fotografia della situazione regionale che vede in Piemonte il tessuto imprenditoriale del settore del Trasporto composto prevalentemente da imprese artigiane e da piccole imprese. L'obiettivo è consolidare le relazioni sindacali di categoria tra le parti, individuare strumenti di confronto politico-sindacale strutturale in ordine alle tematiche di settore e sostituire la Commissione regionale Trasporto attualmente operante con una Commissione paritetica regionale trasporti. Inoltre, per dare un ulteriore strumento alle imprese, le associazioni datoriali renderanno disponibili le proprie sedi territoriali per incontri e contrattazioni di livello aziendale finalizzati a trattare tematiche di comune interesse e di specifica pertinenza aziendale.