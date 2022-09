Chi offre di meno?

Dicono che… se è vero che le promesse sono il sale di ogni campagna elettorale, i piatti forti della Lega non mancano certo di sapidità. Finché qualcuno non esagera e vuole strafare. È il caso del parlamentare europeo Alessandro Panza, milanese originazio di Domodossola, che qualcuno pronostica prossimo commissario del partito di Vercelli: nel raccogliere la proposta del suo leader Matteo Salvini di ridurre l’Iva sul pellet al 10%, Panza fa di più e addirittura lancia la promessa di scendere al 4%, lo stesso tasso adottato per i generi alimentari di prima necessità, come pane e uova. Insomma, siamo ormai al lascia o dimezza. Un Cetto Laqualunque al ribasso. Chi offre di meno?