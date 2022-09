Torino, regolarmente insediati i 919 seggi

Si sono regolarmente aperti a Torino i 919 seggi elettorali nei quali sono impiegati, a fianco dei presidenti, 3756 scrutatori. Nel capoluogo piemontese gli elettori quasi 634 mila. I torinesi che votano per la prima volta sono 1.855 mentre coloro, invece, che compiono 18 anni proprio oggi sono 17. I centenari, infine, sono 359. Oltre alle 919 sezioni ordinarie ci sono 40 seggi speciali cioè quelli costituiti da un presidente e due scrutatori, nominati appositamente perché gli elettori sono ricoverati in luoghi di cura con più di 100 posti letto e 45 seggi "volanti" dove il presidente, il segretario e uno scrutatore vanno a raccogliere il voto in luoghi di cura con meno di 100 posti letto e a domicilio.