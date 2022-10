Covid: in Piemonte 2.754 nuovi casi, positività al 20%

Positività al 20% nei 13.787 tamponi diagnostici del Covid nell'aggiornamento di oggi sulla situazione epidemiologica pubblicato dalla Regione Piemonte. I nuovi casi positivi accertati sono 2.754 di cui 2.711 con test antigenico. Continua a crescere il numero dei ricoverati nei reparti ordinari: 387 (con un incremento di 15 rispetto a ieri) e un tasso di occupazione dei letti pari al 5,7%. In Terapia Intensiva, invece, un degente in più rispetto a ieri: il numero totale è di 4. In Piemonte sono stati registrati anche due decessi.