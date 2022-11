Atp Finals: Lo Russo, faremo tutto per altri 5 anni a Torino

"Faremo tutto quello che potremo fare per avere anche le prossime edizioni delle Finals, per altri 5 anni a Torino". Così il sindaco Stefano Lo Russo, nella conferenza stampa di chiusura delle Nitto Atp Finals. "Torino crede tanto in questo tipo di iniziative", ha aggiunto, guardando poi i ministri Andrea Abodi, Paolo Zangrillo e Daniela Santanchè seduti in prima fila. Il primo cittadino ha rivotlo un appello anche al Governo "a fare la sua parte, spero che insieme si sia così convincenti da mantenere le Atp Finals a Torino anche dopo il 2025".