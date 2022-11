Ricerca: Università Torino si aggiudica due finanziamenti Ue

Unito si aggiudica due Starting Grant, finanziamenti dello European Research Council (Erc), organismo dell'Unione Europea che sostiene l'eccellenza scientifica, riservati a ricercatrici e ricercatori che vantano tra i 2 e i 7 anni di esperienza maturata dopo il dottorato. La professoressa Francesca Garbarini, docente di Neuropsicologia e Psicobiologia al Dipartimento di Psicologia, e la professoressa Marta Gravela, ricercatrice di Storia medievale al Dipartimento di Studi Storici, hanno ottenuto un finanziamento da quasi 1,5 milioni ciascuna. Il progetto di Garbarini, dal titolo "MyFirstBody: bodily-self representation in normal and pathological developmental context", ha ottenuto un finanziamento di 1.342.560 euro per i prossimi 5 anni e si pone l'obiettivo di studiare, nel corso della vita prenatale e postnatale, lo sviluppo dei meccanismi neurali della rappresentazione corporea in condizioni di normalità e patologia. Il progetto di Gravela, dal titolo "Demalps: Democracies of the Alps. Issues, practices and ideals of politics in mountain communities, 1300-1500", che ha ottenuto un finanziamento di 1.495.320 euro per i prossimi 5 anni, ha l'obiettivo di studiare le idee e le pratiche politiche espresse dalle comunità situate su entrambi i versanti delle Alpi occidentali nei secoli XIV e XV. Si tratta di un vasto territorio, oggi compreso fra Francia, Italia e Svizzera.