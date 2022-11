Manovra: Napoli (Azione), Pd faccia battaglia in Parlamento

"E' in Parlamento, e non nelle piazze, che deve svolgersi il confronto, anche aspro, con il Governo. Il Pd, in affannosa rincorsa del M5s, spera, riempiendo qualche piazza, di smontare la manovra economica? O è più utile per il Paese che una grande forza di opposizione metta in campo le proprie idee e le proposte, alternative o integrative a quelle del Governo?". Così Osvaldo Napoli, membro della segreteria nazionale di Azione. "Se il Pd si lascia risucchiare nel vortice del populismo vuoto e inconcludente di Giuseppe Conte - attacca Napoli in una nota -, perderà il titolo di forza responsabile d'opposizione, pronta, nell'interesse del Paese, a combattere in Parlamento per migliorare o contrastare le proposte del Governo. Al Pd hanno dimenticato una lezione fondamentale in democrazia: un partito serio e responsabile si muove e ragiona sempre come 'forza di governo' anche se temporaneamente all'opposizione. Esattamente quello che si prepara a fare Azione", conclude.