Anarchici: sgomberata ex banca occupata a Torino

E' durata pochi mesi l'occupazione dell'ex filiale di Intesa Sanpaolo in via Forlì, nel quartiere Lucento di Torino, da parte di un gruppo di anarchici. Questa mattina all'alba polizia e la Digos della Questura del capoluogo piemontese hanno sgomberato il circolo "La Crepa", che era stato occupato a novembre in risposta allo sgombero del 3 ottobre dell'Edera Squat di via Pianezza. A quanto si apprende al momento dello sgombero non erano presenti gli occupanti. L'operazione di questa mattina arriva all'indomani delle 14 condanne della Corte di Assise di Torino per un gruppo di anarchici coinvolti nell'inchiesta "Scintilla", culminata con lo sgombero della storica casa occupata di via Alessandria, l'ex Asilo. Sgombero che ha portato ad una serie di occupazioni, tutte poi terminate con l'intervento delle forze dell'ordine.