Pd: Cuperlo, questo è il congresso più importante

"Questo è il congresso più importante della storia del Pd, perché finalmente è l'occasione per fare una discussione che abbiamo rinviato per troppi anni: quella per capire come abbiamo fatto a perdere sei milioni di voti da quando esiste questo partito". Così Gianni Cuperlo, presentando a Torino la sua candidatura a segretario in un incontro al quale sono intervenuti anche Sergio Chiamparino e Andrea Giorgis. "Oggi - ha spiegato Cuperlo - ho pensato fosse giusto cercare di dare una mano a questo partito, perché in 15 anni di vita del Pd noi abbiamo perduto oltre sei milioni di voti e non ci siamo mai chiesti davvero come sia accaduto e come recuperarli. Le analisi ci dicono che sono in prevalenza voti della parte più fragile della società, e noi abbiamo delegato ad altri il compito di rappresentarli".