Caso Juve: Cairo, importante bonificare il calcio

"Ho visto, leggo. Ci sono situazioni pesanti quindi lasciamo giudicare a chi deve farlo ma è molto importante cercare di bonificare il calcio ed evitare queste cose che sono un cattivo esempio per i giovani. Quello che conta secondo me è fare le cose in modo leale e sportivo". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine di un evento di Credit Agricole e Rcs Sport a Milano, rispondendo a una domanda dei cronisti sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus.