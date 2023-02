URNE VIRTUALI

FdI tiene, Conte e Calenda giù

Il partito della premier Meloni stabilmente oltre il 30 percento. In difficoltà M5s e Terzo polo mentre il Pd gode della sovraesposizione da primarie e racimola qualche decimale. Il sondaggio di Swg

Fratelli d’Italia non solo si conferma primo partito ma si tiene stabilmente al di sopra del 30 percento, il Partito democratico rosicchia qualche decimale sfruttando la sovraesposizione garantita dalle prossime primarie, mentre Movimento 5 stelle e Terzo polo calano vistosamente. È questa la fotografia scattata Swg nel suo settimanale sondaggio per La7. Il partito di Giorgia Meloni è al 31%, valore invariato rispetto all’ultima rilevazione, dimostrando anche una certa resilienza rispetto alle polemiche sull’operato del governo e sulle vicissitudini giudiziarie di alcuni suoi componenti, a partire dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, e Augusta Montaruli condannata in via definitiva per peculato nel processo sulle spese pazze nel Consiglio regionale del Piemonte.

FdI aumenta anche il divario rispetto a M5s – seconda forza politica – che si attesta al 17% dopo aver perso 0,7 punti. Gli stessi che guadagna il Pd, ora al 15,8%, con la Lega dietro – anch’essa in salita dello 0,4% – al 9,3%. Lascia sul terreno quasi mezzo punto Azione (7,4%), vittima dell’impasse sulla nascita del partito unico assieme a Italia Viva, questione su cui i leader Carlo Calenda e Matteo Renzi non si sono ancora messi d’accordo, mentre recupera un decimale Forza Italia, al 6,2%. Valori praticamente invariati per gli altri partiti: la lista Verdi-Sinistra perde lo 0,2% quotando il 3,4%; Più Europa conferma il 2,8% dell’ultima rilevazione; Unione popolare va al 2% (+0,3%). Per l’Italia con Paragone, infine scende all’1,9% (-0,3%).