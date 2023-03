Enti locali: assunzioni in 700 Comuni con concorso Asmel

Con il maxi concorso 2023 dell'Asmel, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, potrebbero arrivare assunzioni in 700 Comuni. I profili professionali richiesti vanno dagli operai fino ai laureati, inclusi anche esperti da dedicare al Pnrr. I candidati entreranno in elenchi nei quali resteranno per tre anni, o fino all'assunzione a tempo indeterminato. I Comuni interessati possono assumere in cinque settimane, chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva. Tra gli enti aderenti all'innovativa procedura figurano già Biella, Pinerolo, Poirino, Serravalle, Venaria Reale, Borgomanero, Santena, Moretta oltre al Comune capofila, Carignano. "L'iniziativa - sottolinea il sindaco di Carignano, Giorgio Albertino, che è anche consigliere nazionale dell'Asmel - rappresenta un modo più facile e veloce rispetto al classico concorso pubblico di procedere all'assunzione da parte degli Enti locali in conformità a tutte le regole contabili".