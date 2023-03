Famiglie Lgbt: Appendino, maternità surrogata non su tavolo

"La ministra Roccella, commentando la grande manifestazione che oggi pomeriggio si terrà a Milano a sostegno delle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali stoppate dal Viminale, non trova di meglio da fare che chiedersi perché non manifesteremo contro l'utero in affitto. E' molto semplice: perché la questione della maternità surrogata non è sul tavolo. Quello che è in gioco oggi sono i diritti dei bambini delle famiglie arcobaleno messi a rischio dalle furia ideologica del governo di cui Roccella fa parte, che da un lato stoppa i Comuni virtuosi come Milano e come è stata Torino sotto la mia amministrazione, quando aprì la strada alle trascrizioni per prima in Italia". A dirlo è la deputata M5s, ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino. "E dall'altro - riprende - continua a intorbidire le acque e a dire falsità sul regolamento Ue sulla filiazione, che è uno strumento per evitare discriminazioni che nella gran parte degli Stati europei non esistono e che invece continuano a prodursi in Italia grazie alla visione ciecamente ideologica di questo governo". "Dopo aver letto le ultime dichiarazioni della ministra è ancor più importante manifestare in tantissime e tantissimi oggi a Milano. Io ci sarò insieme alla collega Alessandra Maiorino che da sempre si batte per questi temi. Ma soprattutto il Movimento 5 stelle c'è e ci sarà sempre", conclude.