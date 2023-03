Milano-Cortina: Lo Russo, attendiamo esito su nostro dossier

"Abbiamo trasmesso il dossier al governo e attendiamo l'esito". Così, a margine della presentazione del Bilancio di previsione triennale alle parti sociali, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato sull'indiscrezione, pubblicata oggi dal quotidiano 'Il Sole 24 Ore', sulla probabile scelta di assegnare a Milano le gare di pattinaggio veloce delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. "Come ho sempre detto - ribadisce Lo Russo -, con il presidente della Regione Cirio ci siamo resi disponibili a dare una mano alle Olimpiadi, qualora serva. Abbiamo doverosamente trasmesso un dossier che illustra quali sono le opportunità di Torino e attendiamo fiduciosi l'esito di questa istruttoria". La decisione ufficiale dovrebbe arrivare in occasione della cabina di regia sui Giochi in programma il 21 marzo.