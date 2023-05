Consiglio regionale aperto al Salone sulle donne afghane

Il Consiglio regionale del Piemonte terrà questo pomeriggio per la prima volta in assoluto una seduta straordinaria aperta al Salone del Libro. Al centro dei lavori saranno delle riflessioni sui diritti umani e civili, e in particolare sulla condizione delle donne in Iran e Afghanistan. Aprirà la seduta il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, seguirà l'assessore Chiara Caucino, che nella giunta guidata di Alberto Cirio ha la delega alle Pari Opportunità. Fra gli interventi ci saranno quelli dei due vicepresidenti del Comitato regionale per i Diritti umani e civili, Giampiero Leo e Sara Zambaia, e dello scrittore Younis Tawfik anche lui esponente del Comitato. Ancora, sono previsti interventi del coordinatore della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali Roberto Ciambetti, di Stefano Saluzzo dell'Università del Piemonte Orientale e di Anna Maria Poggio della segreteria regionale Cgil. Sarà poi la volta dei consiglieri regionali, che avranno a disposizione circa un'ora e mezza, ciascun gruppo in proporzione alla propria consistenza numerica. Alla fine del Consiglio aperto dovrebbe essere approvato un ordine del giorno unitario a prima firma del presidente Allasia con un impegno a "mantenere sempre viva l'attenzione del Comitato dei Diritti umani e civili sulla causa delle donne afghane e iraniane". Anche favorendo l'impegno della Regione in "iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui diritti negati alle donne in Afghanistan e in Iran", e nella "promozione di iniziative politiche e diplomatiche volte a sostenere la necessaria riaffermazione dei diritti delle donne in Iran e in Afghanistan".