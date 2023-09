SALUTE

Il Covid riprende a circolare, casi in aumento del 44%

Gli anziani i più colpiti, ma l'incidenza è in crescita in tutte le fasce d'età. Nessun allarmismo: "L'infezione si mantiene bassa". In Piemonte è Torino e la sua area metropolitana a registrare il maggior incremento. Praticamente ferma la campagna vaccinale

Casi di Covid in aumento in Italia. Sono infatti stati 21.309 quelli registrati negli ultimi sette giorni, facendo registrare un +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Lo riportano il ministero della Salute e dell’Iss. “L’infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane”, si legge nel bollettino settimanale. Salgono lievemente l’incidenza (31 casi per 100mila abitanti rispetto ai 24 di una settimana fa) e l'occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della precedente rilevazione).

Gli anziani i più colpiti. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia degli anziani con più di 90 anni (69 casi per 100mila abitanti), “in aumento rispetto alla settimana precedente” e “l’incidenza è in aumento anche in tutte le altre fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 56 anni, sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti”. La percentuale di reinfezioni è in aumento e intorno al 39%.

In Piemonte l’andamento segue quello nazionale. L’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 29.1, in aumento (+66.8%) rispetto ai 17.5 del periodo precedente. Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 17.6 (+81.4%). Nella fascia 25-44 anni è 25.9 (+51.5%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 29.3 (+98%). Nella fascia 60-69 anni è 40.8 (+101%). Tra i 70-79 anni è 39.9 (+69.1%). Nella fascia sopra gli 80 anni risulta 47.0 (+32.4%). Per l'età scolastica, l’incidenza nella fascia 0-2 anni è 37.6 (+10.7), nella fascia 3-5 anni 6.4 (+49%), nella fascia 6-10 anni 2.3 (-60.3%), nella fascia 11-13 anni 7.8 (+358.8%), mentre nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 7.8 (+90.2%). I casi degli ultimi sette giorni sono stati 1.239 (+496). Questa la suddivisione per province: Alessandria 126 (+45), Asti 81 (+44), Biella 33 (+8), Cuneo 99 (+20), Novara 110 (+56), Vercelli 43 (+5), Vco 50 (+27), Torino città 291 (+112), Torino area metropolitana 355 (+157). Praticamente ferma la campagna vaccinale: 26 somministrazioni in una settimana, 6 hanno ricevuto la prima dose, 5 la seconda, 2 la terza, 3 la quarta, 10 la quinta.