Picco, "Apt erano state organizzate in piena emergenza Covid"

"Quando è partita l'organizzazione delle Apt Finals eravamo in piena emergenza Covid. Questo ha comportato una programmazione molto attenta: noi eravamo pronti, perché avevamo creato a Torino una struttura, il Dirmei, in grado di monitorare la situazione in tempo reale, quindi di intervenire tempestivamente nel caso di necessità". Lo ha sottolineato Carlo Picco, direttore generale della Asl Città di Torino e commissario dell'Azienda Zero Regione Piemonte, intervenuto al Convegno "Sport è prevenzione, il tennis allunga la vita", in corso questa mattina nel capoluogo piemontese. "Le Atp di Torino - ha spiegato Picco - vengono oggi seguite con un ambulatorio permanente e con un percorso di fast track, che magari non viene mai usato ma che è pronto: se un atleta si fa male, nei nostri ospedali sono già allertati e possono intervenire in tempi rapidi". "Il mondo no vax - ha aggiunto Picco - ha fatto presa in parte anche nel mondo sportivo, ma alla fine tutto sommato sono prevalse le regole".