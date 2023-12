BABBI

Babbo Natale esiste, parola di Salvini - VIDEO

La fonte è autorevole, un’autorità indiscussa in materia. Matteo Salvini assicura: “Babbo Natale esiste”, rimirando il plastico del Ponte sullo Stretto ricevuto in dono. In un video pubblicato sul canale ufficiale il vicepremier e ministro leghista ribadisce concetti espressi più volte in questi giorni.

Ancora ieri nel saluto ai dipendenti di Palazzo Chigi: “Da genitore non mi rassegno al fatto che per qualcuno il Natale non esista, è il giorno più bello dell’anno per tutti i bambini e le bambine”, ma ci sono persone che mostrano una “fraintesa innovazione come anche quest’anno, quella maestra che in una quarta elementare a Genova è entrata in classe e ha detto Babbo Natale non esiste o quell’altra che ha detto che per rispetto la parola Gesù la cambiamo con la parola cucù”. “La parola cucù – ha aggiunto – va bene per 364 giorni all’anno, il 25 dicembre arriva Gesù bambino. Sia un giorno di serenità e tradizione perché un popolo senza un passato è un popolo che ha un difficile presente e un pessimo futuro. Buon santo Natale a tutti voi”. Per Salvini la sua “non è una notazione religiosa o confessionale: lo dico da papà: mia figlia quest’anno a 11 anni forse ha intuito che la notte del 24 ci sono anche mamma e papà che fanno il loro dovere oltre a Gesù bambino”.