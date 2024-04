Portas di Moratti

Dicono che… ormai sia proprio entrato nel suo cerchio magico. Mimmo Portas è diventato uno dei tasselli fondamentali nel mosaico di relazioni che sta tessendo Letizia Moratti in vista del voto europeo. Non solo è il suo collettore di preferenze in Piemonte, dove l’ex ministro si è affidata alla sua rete di militanti e amministratori pubblici, tessuta sotto le insegne dei Moderati, ma è diventato anche uno dei suoi gran consigliori. Al punto che il suo nome figura anche tra i relatori del forum di Confindustria sull’economia sostenibile, in programma a San Patrignano, giovedì 11 aprile, dove Portas interviene al tavolo su Infrastrutture ed Energia assieme, tra gli altri, a Luca Cordero di Montezemolo.