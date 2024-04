Il Re della panissa

Dicono che… da tempo cercasse un modo per tornare in sella. E alla fine rieccolo Luca Pedrale, per gli amici il Re della panissa, già capogruppo dell’allora Pdl in Regione Piemonte durante la scombiccherata legislatura di Roberto Cota, travolta da Rimborsopoli e conclusa anzitempo per i ricorsi di Mercedes Bresso sulle firme false. Pedrale sarà candidato nel collegio della sua Vercelli con Forza Italia. “Cari amici, ho deciso di impegnarmi ancora per la gente” è l’incipit di un messaggio inviato a conoscenti e sodali. Ce la farà a tornare tra gli scranni di Palazzo Lascaris?