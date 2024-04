Con aria dal nord Europa minima a 5 a Torino, -13 a Sestriere

Con la discesa di aria fredda dal nord Europa si è assistito a un ulteriore calo delle temperature in Piemonte: la mimina è scesa a 0.6 gradi in città a Cuneo, a 5 nel centro di Torino. In montagna -12.8 gradi a Sestriere, alla stazione meteo sul Monte Fraiteve; -14.5 al Passo del Moro, nel territorio di Macugnaga, -16,4 sul Monviso; sul Monte Rosa termometro a 26.8 alla capanna Margherita, a 4.560 metri di altitudine. La situazione meteorologica - informa Arpa - rimarrà abbastanza stazionaria fino alla prossima notte. Nella giornata di martedì le precipitazioni saranno più deboli, sparse e intermittenti e la quota neve è prevista in rapido rialzo. Da mercoledì è previsto un netto miglioramento del tempo e cielo più soleggiato, ma le temperature - prevede Arpa - rimarranno inferiori alla norma, con minime localmente sottozero anche in pianura.