Pg Piemonte, "la mafia nigeriana a Torino esiste"

"È un dato di fatto che sentenze ormai definitive hanno stabilito che a Torino la mafia nigeriana esiste. Nel capoluogo piemontese, dove la comunità nigeriana è numerosa, i clan si sono strutturati" con modalità riconducibili all'associazione di stampo mafioso. Lo ha sottolineato il procuratore generale Marcello Tatangelo nell'apertura della sua requisitoria al processo d'appello contro nove presunti affiliati al gruppo dei Viking, smantellato nel 2020 con una serie di arresti. Tatangelo ha elencato i procedimenti in cui, nel capoluogo piemontese, i giudici hanno riconosciuto la "matrice mafiosa" dei diversi clan. Se in altre città italiane ci sono state alcune sentenze di segno opposto "non ha rilevanza per la nostra discussione" in quanto "la forza intimidatrice si esercita in un territorio specifico". L'intervento del magistrato è durato quasi cinque ore. Il processo è stato poi aggiornato a giugno.