Noi Moderati forma la segreteria torinese, al lavoro su liste

Si è costituita anche a Torino la segreteria provinciale di Noi Moderati, che ha scelto per il ruolo di segretario il consigliere comunale Pino Iannò. L'annuncio questo pomeriggio, in un incontro nel quale è stata lanciata a tutti gli effetti la campagna elettorale per le regionali con la firma dell'accettazione di candidatura da parte dei primi candidati. A fare da autenticatore anche il deputato Alessandro Colucci. "Siamo un partito per ora piccolo nei numeri ma grande nelle idee - ha detto - e siamo convinti di poter essere il punto di riferimento di tanti elettori di centro che non si riconoscono nel Terzo Polo o in un centrosinistra che non ha più nulla di centro". "Abbiamo messo in moto una bellissima squadra su Torino e provincia - ha aggiunto Iannò - e la mia idea di segreteria è quella di strutturarci in dipartimenti. Noi Moderati lavorerà concretamente sul territorio, in un momento travagliato e difficile come quello che stiamo vivendo". Per il segretario regionale Massimo Berutti "Torino è una provincia che ha un potenziale importante e Noi Moderati vuole essere un punto di riferimento del centrodestra e un attore principale e attivo nella partita delle regionali e delle europee. Ed essere nel Ppe - aggiunge - certifica la nostra forza e dignità politica". La lista dei candidati sarà ultimata e presentata nelle prossime settimane e capolista dovrebbe essere proprio Iannò. Fra i volti noti presenti alla presentazione di oggi, l'ex consigliera regionale dei 5 Stelle Stefania Batzella.