Lavazza lancia un'Opa su Ivs per la distribuzione automatica

Lavazza rafforza l'investimento nel settore del vending e - attraverso la società di nuova costituzione Grey - lancia un'opa volontaria per cassa sulla totalità delle azioni di Ivs Group, finalizzata al delisting. L'offerta incorpora un premio del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati dalle azioni Ivs negli ultimi sei mesi. L'operazione prevede una serie di accordi firmati da E-Coffee Solutions (società controllata da Luigi Lavazza spa) e da Ivs Partecipazioni (azionista di maggioranza di Ivs Group), ma il veicolo con cui sarà lanciata, è una newco a oggi interamente controllata da Ecs. Il prezzo offerto è di 7,15 per ciascuna azione portata in adesione e incorpora un premio pari al 11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Ivsg rilevato il 22 aprile, un premio del 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Ivsg al 19 aprile (ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio), un premio del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Ivsg degli ultimi 6 mesi. "La struttura dell'operazione nel caso in cui, a partire dal 2027, venissero esercitate le opzioni previste dagli accordi consentirebbe al gruppo Lavazza di rafforzare la propria capacità di misurarsi con gli altri grandi player del caffè a livello internazionale, grazie a una dimensione sempre più di rilievo, anche nel canale strategico del Vending, strutturandosi in modo ancora più solido per competere nel complesso scenario macroeconomico attuale" commenta Antonio Baravalle, presidente di Ecs e ceo del Gruppo Lavazza.