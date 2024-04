Stellantis: Lo Russo, "su Mirafiori non sono buone notizie"

"Non sono buone notizie per nulla. Senza un ragionamento nazionale diventa difficile vedere la luce al fondo di quel tunnel". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato sull'annuncio degli ammortizzatori sociali per Mirafiori. "Come ho già detto - ribadisce Lo Russo - va assunta dal governo una decisione sugli incentivi, che devono entrare in funzione, visto che erano stati annunciati a novembre e non ci sono ancora. Oggi le auto vengono prodotte dopo un ordine e questo fa sì che la produzione dei veicoli sia legata alle vendite molto più del passato". Il sindaco di Torino ribadisce che "bisogna ragionare in un'ottica prospettica leggermente diversa, perché una delle obiezioni è che gli incentivi vengano poi usati per acquistare auto elettriche prodotte all'estero. In parte è anche vero, allora incentiviamo la produzione in Italia, usiamo quelle risorse pubbliche per stimolare le aziende, compresa Stelantis, a stare in Italia e a produrre qui. Senza un ragionamento e una strategia nazionale - conclude Lo Russo - diventa difficile vedere la luce al fondo di questo tunnel".