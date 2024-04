Studenti in corteo a Torino verso sede incontro con ministri

Una cinquantina di studenti universitari attivisti dei centri sociali e del collettivo Cambiare Rotta sono in corteo da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino per raggiungere il castello del Valentino, sede della facoltà di Architettura, dove si sta svolgendo la conferenza "L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione". All'incontro è annunciata la presenza dei ministri degli Esteri, Tajani, dell'Università, Bernini, dell'Ambiente, Pichetto Fratin, dell'Agricoltura, Lollobrigida, il sottosegretario al Made in Italy, Bergamotto, il rettore del Politecnico, Corgnati, il presidente della Regione Piemonte, Cirio, e il sindaco Lo Russo. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine ed accesso fumogeni ma, al momento, non si sono registrate particolari tensioni. In testa al corteo uno striscione con la scritta "Fuori i sionisti dall'università: Bernini, Tajani, Lollobrigida non vi vogliamo". "Oggi dobbiamo impedire che eventi come quelli al Valentino si verifichino - dicono i manifestanti - siamo qua contro la guerra all'Università".