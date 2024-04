Cirio, Piemonte sempre più centrale anche politicamente

"Che si tenga a Torino la Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, che rappresentano l'Italia all'interno delle ambasciate in tutto il mondo, non è causale. E il tassello di un percorso di centralità del Piemonte su cui la Regione ha investito molto". Lo ha detto all'Ansa il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, arrivando al Castello del Valentino a Torino, dove è in corso la terza giornata di lavori della Conferenza organizzata dal ministero degli Esteri. "Non parlo solo della logistica, con Tav e Terzo Valico che sono ripartiti e stanno procedendo - ha sottolineato Cirio - e neppure solo della centralità commerciale, con gli investimenti che il mondo soprattutto agricolo sta facendo, ma parlo anche di centralità politica. "Noi abbiamo bisogno di essere politicamente centrali nelle scelte che il governo vuole fare - ha affermato - soprattutto nei campi che sono più strategici per il Piemonte. Puntiamo quindi a una centralità politica che si affianchi a quella economica e industriale". "Questa centralità politica - ha aggiunto - è stata già dimostrata con il bilaterale Italia - Francia, lo dimostra la Conferenza di oggi e lo dimostra il G7 in programma dei prossimi giorni a Venaria Reale. Perché certo tutti i G7 sono importanti, ma i più importanti sono quelli che parlano di esteri, di energia e di ambiente".