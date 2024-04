Tajani, non cancellerò mai gli accordi con Israele

"Io non cancellerò mai quegli accordi, visto che sono stati fatti dal ministero degli Esteri, che sono accordi scientifici. La scienza non è legata alla politica, non ha confini e non è una questione di partito o nazioni, se serve a salvare una vita umana, sia di un ebreo, cristiano, musulmano o ateo, la ricerca scientifica deve andare avanti e guai a chi vuole fermarla per motivi politici". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli 2024 a Torino, parlando degli accordi per la ricerca tra Italia e Israele. "Non è questione del governo di Israele ma con lo Stato e con le università, quindi si lavora per la ricerca come lo facciamo con tanti Paesi al mondo e continueremo a farlo con le università israeliane. Protestare è legittimo ma la mia risposta è che questi accordi non si cambiano", ha aggiunto.