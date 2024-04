Dal 30 maggio a Torino il Festival Internazionale dell'Economia

Ritorna a Torino da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno il Festival Internazionale dell'Economia, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza con la direzione scientifica di Tito Boeri. La manifestazione è promossa dal Tolc (Torino Local Committee), coordinato dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto e composto da alcune delle massime istituzioni torinesi. Tanti gli ospiti tra i quali tre Premi Nobel: David Card (Economia 2021), Angus Deaton (Economia 2015), Michael Spence (Economia 2001). Tema di quest'anno: Chi possiede la conoscenza. "Oggi il progresso tecnologico è in gran parte legato alla conoscenza, all'uso delle informazioni per creare valore. Ragionare su questo processo, le sue dinamiche e le sue conseguenze è essenziale per comprendere il mondo in cui viviamo" spiega Boeri. "Compiti che un tempo erano appannaggio esclusivo dell'uomo, come scrivere, tradurre, disegnare - aggiunge - possono essere svolti da macchine anziché da persone. E si teme che anziché essere noi a guidare questi sviluppi e a utilizzarli per elevare la qualità del nostro lavoro, siano gli algoritmi a prendere il sopravvento, a decidere loro per noi in direzione per noi svantaggiose. Il problema di fondo è governare, anziché subire, il progresso tecnologico. Ma come farlo?" Nei quattro giorni di incontri cercheranno di rispondere a questa domanda i più autorevoli esperti sul tema tra economisti, informatici, tecnologi, storici, sociologi, giuristi, studiosi dei media e imprenditori.