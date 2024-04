Disabato (M5s), politica ricorda la sanità solo per le elezioni

"Prima la passerella del presidente Cirio con il solito (insensato) taglio del nastro, poi la visita della candidata del Pd. Destra e sinistra, come sappiamo, si ricordano del territorio soltanto alla vigilia delle elezioni. Negli altri quattro anni e mezzo dov'erano?". Ad affermarlo, in una nota, è Sarah Disabato, candidata presidente M5s Piemonte. "E prima ancora - aggiunge Disabato - quando a governare era il Centrosinistra? La giunta Chiamparino promise l'acquisto dell'ospedale di Lanzo, ma ancora oggi è di proprietà dell'Ordine Mauriziano. Siamo nel 2024 e tutto è fermo, ora come allora. Anzi, la situazione continua a peggiorare. Il pronto soccorso è chiuso ormai dal 2020 e la struttura - una delle migliori di tutto il Piemonte - è ormai una scatola vuota. Disagi e disastri che il Movimento 5 Stelle ha segnalato a più riprese in Consiglio regionale, durante tutto l'arco del mandato, quando né il Pd né tantomeno i partiti di centrodestra hanno mosso un dito per cercare di rilanciare un presidio fondamentale per un territorio vasto come le Valli di Lanzo, che d'estate vede anche l'arrivo di numerosi turisti e villeggianti". "La Regione - conclude - investe denaro per comprare macchinari all'avanguardia, e dovrebbe farlo sempre di più, ma quei soldi sono destinati a reparti ad oggi vuoti. Manca una strategia d'insieme, mancano un piano socio-sanitario e una programmazione seria. Noi siamo e sempre saremo per la Sanità pubblica: non devono esistere territori di serie A e di serie B. Le Valli di Lanzo meritano rispetto".