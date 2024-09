Trovata morta persona dispersa in Valsesia

Si sono concluse con il recupero del corpo privo di vita le ricerche di una persona condotte dai vigili del fuoco in località Fervento, frazione a quasi 800 metri di quota del Comune di Boccioleto (Vercelli). L'individuo, di cui non sono state comunicate le generalità, risultava disperso da diverse ore, non essendo rientrato a casa. Le ricerche sono scattate dopo l'allarme di alcuni suoi familiari. I pompieri hanno pattugliato la zona attorno Fervento, Alpe Selletto, Solivo, Palancato, Piaggiogna, tutte località dell'Alta Valsesia, in collaborazione con la guardia di finanza del soccorso alpino di Alagna con due unità cinofile, e il soccorso alpino della Val Sermenza. A dare supporto alle squadre anche due unità cinofile dei vigili del fuoco di Aosta e altri mezzi. Dopo continui sorvoli e sopralluoghi, cadavere è stato individuato in una zona impervia e recuperato per poi essere portato in camera mortuaria.