Salvini, sulla Tav stiamo rispettando i tempi, i partner no

"Al 2032, se tutto va come i piani, ci sarà il primo treno che prenderà servizio lungo la Torino-Lione, 65 km di tracciato, in condivisine Italia-Francia, e con orgoglio posso dire che stiamo rispettando pienamente i tempi. Non sempre i partner riescono a fare altrettanto. Siamo più avanti e conto che lo rimarremo fino al 2032": così il leader della Lega Matteo Salvini al Teha Forum di Cernobbio.