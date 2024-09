Uomo disperso in quota, ricerche in Val Soana

Sono in corso a Valprato Soana, nel Torinese, le ricerche di un malgaro disperso. I soccorritori hanno ritrovato l'auto dell'uomo in frazione Piamprato, dove risulta parcheggiata da circa quattro giorni. Le operazioni sono scattate nel pomeriggio di ieri, quando le squadre del soccorso alpino hanno iniziato le ricerche a piedi nell'alpeggio abitualmente frequentato dall'uomo e in un'altra area definita prioritaria. L'esito è stato negativo in entrambi i luoghi. Le operazioni sono riprese questa mattina con squadre a terra, unità cinofile e droni e l'ausilio di carabinieri e guardaparco del Gran Paradiso. In corso anche i sorvoli con gli elicotteri del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco con a bordo personale del soccorso alpino civile esperto dei luoghi.