Triarchia

Dicono che… per governare un gruppo tra i più numerosi nella storia del parlamentino piemontese, 23 consiglieri, un solo vice non fosse sufficiente. E così da ieri, dopo il novarese Riccardo Lanzo, ad affiancare il numero uno della Lega a Palazzo Lacaris, Alberto Preioni, è stato arruolato Andrea Cerutti, torinese classe 1986. Non sarebbero però esclusivamente ragioni organizzative ad aver spinto i vertici del partito piemontese a “consigliare” tale soluzione. Esigenze di rappresentanza territoriale unite alla necessità di rimettere in carreggiata la gestione del gruppo a dir poco naïf da parte di Preioni hanno portato alla creazione della triarchia.