Bergesio (Lega), lavoriamo per riaprire il Tenda entro il 2024

Il senatore della Lega Giorgio Bergesio, durante la festa del suo partito che si è tenuto a Pian della Regina, ai piedi del Monviso, in provincia di Cuneo, ha fatto il punto sui lavori alle infrastrutture del territorio. "Il dramma del Tenda ci ha riportati indietro di 50 anni. Ma guardiamo a quello che stiamo facendo - ha spiegato - abbiamo fatto ripartire delle opere che erano bloccate da anni come l'autostrada Asti-Cuneo". "Manca un ultimo lotto che sta arrivando, e il cantiere non si ferma. Nel 2025 avremo la possibilità di percorrere Marene-Asti senza problemi. Sul Tenda, i tempi finali, grazie al viceministro Rixi, che ha seguito con attenzione le problematiche della Provincia, sono quelli di arrivare all'apertura entro fine anno", conclude Bergesio. Alla Festa della Lega al Monviso c'era anche l'assessore regionale del Piemonte all'autonomia, Enrico Bussalino: "La struttura regionale ha svolto un ottimo lavoro, preparando un documento di oltre 120 pagine per individuare le materie dell'autonomia e gli ambiti: protezione civile, rapporti con l'estero, commercio e giustizia sono materie che il Piemonte può coordinare, senza lungaggini burocratiche con Roma".