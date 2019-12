Legge Bilancio: Molinari (Lega), governo terrorizza cittadini

"Da quello che sappiamo la legge di Bilancio conterrà solo nuove tasse, a dimostrazione che questo è un governo che terrorizza i cittadini, che fa cassa anche sui pensionati e sui possesori di partita Iva". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che stamattina a Torino ha partecipato al No Tax Day. "Questo è un governo che a quindici giorni dalla fine dell'anno non ha ancora presentato la sua legge di bilancio - aggiunge Molinari - e ciò non permetterà al Parlamento di discuterne".