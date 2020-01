Presepi incendiati in due chiese di Ivrea, indaga la polizia

Devastati dalle fiamme due presepi in altrettante chiese nel centro di Ivrea (Torino), nelle parrocchie di San Salvatore e San Maurizio. Quasi sicuramente si tratta di incendi dolosi, secondo gli investigatori. Andati distrutti anche due quadri del pittore e affreschista Tullio Alemanni. Il vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Cerrato, tramite il sito della diocesi, ha condannato gli episodi: "Chi lo ha fatto? Più importante è capire che cosa si è inteso fare distruggendo col fuoco i Presepi nelle chiese cittadine. Una risposta non è impossibile se si tiene conto di quanto è accaduto in questi giorni altrove, dove abbiamo visto decapitate statuine del Bambino di Betlemme e della sua Madre Santissima". Sui due incendi indaga la Polizia di stato. "Trattandosi di profanazione e delle immagini sacre e delle chiese, chiedo ai fedeli della Città qualche atto di riparazione", aggiunge il vescovo.